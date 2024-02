Lotto Dstny avec Van Eetvelt et Van Gils, Alpecin-Deceuninck avec Vermeersch et Hermans

La formation Alpecin-Deceuninck comptera elle sur Gianni Vermeersch, champion du monde 2022 de gravel et 22e l'an dernier à Sienne, et Quinten Hermans, 2e de Liège-Bastogne-Liège en 2022, pour cette course proposant quinze tronçons de gravel. Le reste de la sélection Alpecin-Deceuninck se compose de Fabio Van Den Bossche, de l'Autrichien Michael Gogl, de l'Italien Nicola Conci, de l'Allemand Juri Hollmann et du Néerlandais Oscar Riesebeek.

La 18e édition des Strade Bianche sera disputée à Sienne sur 215 km, dont 72 sur secteurs gravel.