L'UCI dévoile les calendriers WorldTour 2025

Le Comité Directeur de l'Union Cycliste Internationale (UCI) a publié vendredi le calendrier pour le WorldTour masculin et féminin en 2025. Ces dates ont été validées fin mai par le Conseil du Cyclisme Professionnel. La saison féminine débutera le 17 janvier en Australie, tout comme la masculine quatre jours plus tard.

Trente-six courses composent le calendrier masculin de la plus haute division du cyclisme mondial. Le Circuit Het Nieuwsblad, qui marque l'ouverture de la saison cycliste en Belgique, sera aussi la première course WorldTour en Europe, le 1er mars. Suivront les Strade Bianche (8 mars), Paris-Nice (9-16 mars), Tirreno Adriatico (10-16 mars) et le premier Monument de la saison, Milan-Sanremo (22 mars).

Le WorldTour reviendra fin mars en Belgique avec l'E3 Classic (28 mars), Gand-Wevelgem (30 mars), À travers la Flandre (2 avril) et le Tour des Flandres (6 avril), une semaine avant Paris-Roubaix (13 avril). Sont ensuite programmées les classiques ardennaises: l'Amstel Gold Race (20 avril), la Flèche Wallonne (23 avril) et Liège-Bastogne-Liège (27 avril).