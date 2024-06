Mads Pedersen: "Je fais du vélo pour gagner"

"J'aime courir en France. Que ce soit sur de petites courses ou sur les plus grandes, c'est toujours bien organisé", a déclaré le Danois au micro des organisateurs. "Et en plus j'ai pris l'habitude d'y gagner souvent. Aujourd'hui Carlos (Verona) a préparé le travail, et ensuite Alex Kirsh a parfaitement contrôlé la situation pour m'emmener dans le final. Bien sûr, j'ai eu la puissance pour finir le job, mais le travail réalisé avant était parfait, y compris avec Toms (Skujins) et Ryan (Gibbons) qui se sont chargés de l'accélération".

Pedersen affiche désormais 42 victoires au compteur. Il s'empare aussi du maillot jaune de leader avant la 2e étape, qui reliera Gannat au Col de la Loge (3e cat., 10,9 km à 3,7%) lundi sur 142 km.