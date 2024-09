Marc Hirschi gagne une cinquième course d'affilée

Marc Hirschi (UAE Emirates) a remporté la 21e édition du Mémorial Marco Pantani (1.1) disputé sur 195,4 kilomètres à Cesena. Le Suisse s'est adjugé la victoire au sprint devant les Italiens Lorenzo Milesi (Movistar) et Vincenzo Albanese (Arkéa-B&B Hotels). Il gagne une cinquième course consécutive.

Hirschi succède au Kazakh Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) au palmarès de cette course d'un jour rendant hommage à Marco Pantani, ancien vainqueur du Tour et du Giro décédé en 2004.

Marc Hirschi signe la 22e victoire de sa carrière et la huitième en 2024. Il s'agit de son septième succès en un mois et demi et après, entre autres, le Tour de Tchéquie, la Clasica San Sebastian, la Bretagne Classic, le GP Industria & Artigianato et la Coppa Sabatini remportée jeudi. Il a gagné les cinq dernières courses sur lesquelles il s'est aligné.