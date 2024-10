Marc Soler prolonge chez UAE Team Emirates, Pablo Torres devient professionnel

A 30 ans, l'Espagnol a remporté une étape dans la Vuelta après avoir été un précieux équipier de Tadej Pogacar dans le Tour de France remporté par le Slovène.

Le grimpeur, lauréat de Paris-Nice en 2018, était arrivé dans l'équipe en 2022 en provenance de Movistar.

"Je suis très heureux de pouvoir continuer avec UAE Team Emirates et je suis reconnaissant de la confiance qu'ils m'ont témoignée. Dans cette équipe, je trouve un bon équilibre entre mes ambitions personnelles et l'aide apportée à mes coéquipiers en fonction de la course, et c'est un mélange que j'apprécie beaucoup", a déclaré Soler sur le site de UAE TEam Emirates.