Mark Cavendish prendra sa retraite en novembre après le critérium de Singapour

Âgé de 39 ans, Cavendish est entré dans l'histoire de son sport cet été en devenant le premier coureur à remporter 35 étapes sur le Tour de France. Après cette édition de la Grande Boucle, il n'a plus pris part à aucune course, sans toutefois annoncer officiellement sa retraite. ASO a indiqué dans un communiqué que le critérium Prudential Singapore, prévu les 9 et 10 novembre, marquera "la dernière course professionnelle de Cavendish."

Outre ses 35 victoires d'étapes et ses deux maillots verts sur le Tour de France (2011, 2021), Cavendish compte également 17 succès d'étapes sur le Tour d'Italie et 3 sur le Tour d'Espagne. Son palmarès impressionnant inclut également le titre mondial en 2011, Milan-Sanremo en 2009, deux éditions de Kuurne-Bruxelles-Kuurne et trois victoires dans le Grand Prix de l'Escaut, totalisant ainsi 165 victoires. Plus tôt ce mois-ci, Cavendish a été fait chevalier par le prince William en hommage à sa carrière.