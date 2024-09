Marvin Odent, victime d'une crevaison: "Je peux vivre avec cette 7e place"

Le handbiker Marvin Odent a terminé à la septième place dans la course en ligne de la catégorie H3 des championnats du monde de para cyclisme, samedi à Zürich en Suisse. Le Flandrien de 41 ans a dû faire face à une crevaison lors de l'avant-dernière boucle.

Odent a parcouru les 57,8 kilomètres dans un Zurich froid et mouillé en 1h52:03, finissant à 9:25 du vainqueur français Mathieu Bosredon. Il a longtemps eu des chances de médailles, mais a chuté au classement dans le final à cause de sa crevaison, a-t-il déclaré après la course en zone mixte.

"Mais le bronze aurait de toute façon été difficile à décrocher", a expliqué Odent, qui a terminé troisième dans le contre-la-montre lors de ces mêmes Mondiaux. "Je pense qu'une cinquième place était le maximum réalisable. Finalement, je peux vivre avec cette septième place. Mon objectif principal était le contre-la-montre, et avec une médaille à ce niveau, mes Mondiaux étaient déjà réussis."