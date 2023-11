Mathieu van der Poel fera sa rentrée dans les labourés à Mol le 22 décembre

Van der Poel enchaînera avec la manche du Superprestige de Diegem (28 décembre) puis le cross Loenhout le 29 décembre pour la troisième manche de l'Exact Cross et la manche de Coupe du monde d'Hulst aux Pays-Bas le 30 décembre.

Champion du monde sur route et en cyclocross, Van der Poel participera à treize cyclocross cette saison. Après Mol, 'MVDP' prendra le départ des manches de Coupe du monde d'Anvers (23 décembre) et de Gavere (26 décembre).

Le Néerlandais participera ensuite à deux épreuves du Trophée X2O, à Baal (1er janvier) et à Coxyde (4 janvier) puis aux manches de Coupe du monde de Zonhoven (7 janvier) et Benidorm en Espagne (21 janvier). Il terminera son programme par la manche du Trophée X2O de Hamme (27 janvier) et celle de Coupe du monde d'Hoogerheide aux Pays-Bas (28 janvier) avant de défendre son titre mondial à Tabor en République tchèque le dimanche 4 février.