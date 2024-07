Matteo Trentin: "Je devrai être attentif jusqu'au bout, je ne connais pas le Mur de Thuin"

L'Italien Matteo Trentin (Tudor) s'est imposé au sprint dans la 4e et avant-dernière étape du Tour de Wallonie et a endossé du même coup le maillot de leader du classement général avec 6 secondes d'avance sur le Néo-Zélandais Corbin Strong. Trentin, qui avait déjà triomphé en 2016 dans la 4e étape du Tour de Wallonie à Herstal, n'avait plus levé les bras depuis le 12 octobre 2022 en s'imposant au Tour de Vénétie

"Je viens de trois jours de course très dure et jeudi était le quatrième jour", a expliqué Trentin. "Nous avons décidé de ne pas prendre la course en main, comme nous l'avions fait dans les autres étapes, et de laisser les autres équipes aller au charbon. Mes coéquipiers m'ont mis en bonne position dans le peloton dans le circuit local. Je suis très content de cette victoire, je n'ai pas gagné en 2023. J'étais très bon au printemps dernier mais on peut être très bon et ne pas gagner, ce n'est pas une science exacte. J'ai une très forte équipe autour de moi et j'espère que la seconde partie de saison sera meilleure que la première. Notre mentalité est très bonne, notre staff est parfait."

Évoquant la dernière étape et ses chances de succès final au Tour de Wallonie, le coureur italien a souligné que l'issue de la course reste incertaine. "Je pense qu'il y a encore une quinzaine de coureurs en quelque 20 secondes au classement général. Cela peut suffire à une petite échappée qui va au bout et qui prend des secondes de bonifications. Donc je serai très attentif vendredi. Je cours en Belgique depuis 10 ou 12 ans mais je ne connais pas le Mur de Thuin qui sera décisif dans la finale."