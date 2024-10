Maxim Van Gils, malade, déclare forfait et laisse Lennert Van Eetvelt seul leader

Maxim Van Gils ne participera pas au prochain Tour de Lombardie, samedi. Le puncheur de Lotto Dstny a déclaré forfait pour cause de maladie à la veille du dernier Monument de la saison cycliste, comme l'a révélé son équipe qui ne comptera que sur Lennert Van Eetvelt en tant que leader.

Tombé malade dans la foulée des championnats du monde sur route, Van Gils n'a pas eu assez de temps pour se remettre, d'après son équipe. Van Eetvelt, lui-même sorti sur maladie du Tour d'Espagne en août dernier, a quant à lui pu se refaire une santé et sera prêt pour affronter la Classique des Feuilles Mortes.

"Je me sens bien", a communiqué Lennert Van Eetvelt auprès de Lotto Dstny. "La période de repos après la Vuelta m'a fait du bien. Tadej Pogacar est encore le favori absolu, mais cela ne doit pas nous empêcher de faire la course. On ne peut pas juste s'incliner devant sa suprématie, si ?"