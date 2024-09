Maxime Hordies termine sa carrière avec l'or: "un sentiment fantastique"

"Terminer comme ça, il n'y a pas mieux", s'est réjoui Maxime Hordies, couronné une 4e fois dans cet exercice aux Mondiaux en classe H1. Surtout après une grosse remontée face à son rival, l'Italien Fabrizio Cornegliani.

"C'est incroyable. J'ai pris un mauvais départ et je n'étais pas au meilleur de forme", a expliqué le Brabançon flamand d'Overijse en zone mixte. "Je n'avais pas les bras pour suivre l'Italien, mais j'ai continué à me battre. J'étais derrière à chaque pointage intermédiaire. A la fin, au dernier pointage, je l'ai vu devant moi et dans le dernier kilomètre j'ai tout donné. Je suis revenu mètre après mètre. On a fini au sprint, j'ai donné tout ce que j'avais encore, en puissance, j'ai regardé à droite, à gauche, et je me suis rendu compte que j'avais gagné. Je n'étais pas en si bonne condition parce que j'étais vraiment fatigué, mais finir ma carrière comme ça c'est magnifique", s'est réjoui Maxime Hordies qui va retourner à son travail la semaine prochaine et qui aspire à "passer plus de temps avec sa famille et continuer à m'entraîner, mais plus pour la compétition."