Meeus déçu après sa 2e place à la photo-finish: "J'aurais encore gagné volontiers ici"

"L'arrivée était en légère montée", a analysé Meeus. "On ne le dirait pas, mais il faut vraiment bien préparer son sprint ici pour éviter les surprises. J'ai vu Merlier accélérer soudainement. Pour moi, c'était aussi le moment d'y aller. Je ne dirais pas que Merlier a craqué ensuite, c'était une arrivée difficile. J'ai continué à rouler et j'ai tout donné dans mon 'jump'. Cela s'est avéré insuffisant."

"Il s'agissait d'attendre après l'arrivée", a expliqué le coureur de Red Bull-BORA-hansgrohe. "Tim et moi ne savions pas qui avait gagné. Finalement, j'ai eu le message que Merlier avait été un rien plus rapide et que j'étais donc deuxième. C'est dommage."

"C'était assez stressant de voir ce groupe de tête rester longtemps à l'avant. Ce n'est qu'à 7 kilomètres de l'arrivée que nous sommes revenus. Bien sûr, j'aurais volontiers gagné à nouveau. Tout a commencé pour moi à la Flèche de Gooik, j'y ai décroché ma première victoire. Cela crée un lien pour toujours", a-t-il conclu.

Olav Kooij, troisième, a "senti dans les derniers mètres que la troisième place était le plus haut possible. Merlier est l'homme le plus rapide du moment et Jordi l'était aussi un peu plus."

"La situation n'était pas très bonne pendant un moment", a ajouté le Néerlandais de Visma-Lease a Bike au sujet de l'échappée reprise sur le tard. "Les hommes de tête avaient encore de la marge et le peloton n'était pas très rapide. Avec le soutien d'autres équipes, nous avons réussi à les rattraper. Cette arrivée est vraiment bizarre. C'est vraiment traitre et il est facile de faire une erreur de jugement."