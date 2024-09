Mondiaux de cyclisme: invincible, Remco Evenepoel conserve son titre sur le contre-la-montre

Après la cinquième place de Lotte Kopecky chez les femmes, c'était au tour de Remco Evenepoel de disputer son contre-la-montre aux Mondiaux de cyclisme à Zurich. Le Belge espérait conserver son titre au terme des 46 kilomètres de course. Face à lui, il avait tout de même quelques grands spécialistes de l'exercice, comme Roglic et Küng ou encore Filippo Ganna et Joshua Tarling.

Le parcours présentait une portion plate d'une vingtaine de kilomètres avant une dizaine de kilomètres vallonnés. Les dix derniers kilomètres étaient à nouveau plats. Après de gros efforts, c'est Remco Evenepoel qui s'est imposé. Le champion olympique de la discipline s'est imposé en 53:01.98 au bout des 46,1 km du parcours. Il a devancé les Italiens Filippo Ganna, deuxième à 6.43, et Edoardo Affini, troisième à 54.44. Victor Campenaerts s'est classé neuvième à 1:55.16.