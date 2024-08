Nicky Degrendele franchit le premier obstacle en keirin: "Je veux réaliser mon rêve"

Degrendele devait terminer parmi les deux premières pour éviter d'être envoyée en repêchages. Elle l'a fait avec brio en devançant ses cinq concurrentes dont la Japonaise Mina Sato d'à peine 5/1000e de seconde. "Le keirin est tellement imprévisible que tout peut arriver. Je devais surtout éviter les ennuis et essayer de frapper le plus fort possible pour espérer faire 1 ou 2. Cela a fonctionné", a-t-elle commenté.

Degrendele est devenue championne du monde en 2018 alors qu'elle n'avait que 21 ans, mais elle n'a pas réussi à répondre aux attentes élevées par la suite. Elle a même dû renoncer à participer aux Jeux de Tokyo 2021. Elle s'efforce de revenir au sommet depuis un certain temps. "Le rêve est toujours là et je veux le réaliser. J'ai connu des hauts et des bas. Mais le rêve est toujours là, sinon je ne courrais plus".

Avec Julie Nicolaes, une deuxième Belge était au départ du keirin. La jeune sprinteuse de 20 ans, qui s'est illustrée chez les juniors, n'a pu éviter de devoir passer par les repêchages où elle a été éliminée.

Degrendele n'a pas suivi les performances de sa jeune compatriote car elle veut rester dans sa bulle. "Je ne me suis préoccupée que de moi-même. C'est la chose la plus importante que je puisse faire maintenant. Réaliser mon rêve, quel qu'il soit en fin de compte. Tout donner. Moi d'abord".