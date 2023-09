Oliver Naesen prolonge son contrat avec AG2R Citroën jusqu'en 2025

Naesen, 33 ans, roule pour AG2R depuis 2017 après des passages chez Lotto-Belisol (2014), Topsport Vlaanderen-Baloise (2015) et IAM Cycling (2016). L'Ostendais a décroché trois des cinq succès de sa carrière sous le maillot de l'équipe française avec un titre de champion de Belgique (2017), la Bretagne Classic (2018) et la 7e étape du BinckBank Tour (2019), sa dernière victoire en date. Naesen a également décroché des places d'honneur dans les classiques avec une 2e place à Milan-Sanremo en 2019 et deux 3e places sur Gand-Wevelgem (2019) et l'E3 Harelbeke.

"Je poursuis l'aventure avec l'équipe dans un rôle différent que celui que j'ai pu avoir ces sept dernières saisons", a réagi Naesen, cité dans le communiqué. "Mon travail d'équipier auprès de nos leaders sera davantage présent et j'ai à cœur de continuer à m'investir pleinement à chaque fois que j'endosserai cette casquette. Bien sûr, la période des classiques restera un temps fort important de ma saison où j'aurai la volonté de briller. Les choses ont un peu évolué ces dernières années au plus haut niveau et j'ai envie d'aborder le début de saison différemment. Je veux aussi transmettre mon expérience aux plus jeunes. Je connais parfaitement la maison. Rester fidèle à l'équipe a pour une moi une grande valeur. J'ai hâte d'écrire de nouvelles pages à cette belle histoire."