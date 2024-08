Paul Lapeira remporte la 44e édition, Liam Slock quatrième

Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) s'est adjugé la 44e édition de La Polynormande (1.1), courue sur 168,9 km entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelles, dimanche en France. Liam Slock (Lotto Dstny) a terminé 4e et meilleur Belge

Le champion de France s'est montré le plus rapide dans un sprint à trois après avoir fait partie d'une échappée de six coureurs. Il a devancé le Néerlandais Pascal Eenkhorn (Lotto Dstny) et son compatriote Brieuc Rolland (Groupama-FDJ). Derrière, Slock a remporté le sprint pour la 4e place à 7 secondes.

Lapeira, 24 ans, signe la 5e victoire de sa carrière, toutes glanées cette saison avec la Classic Loire Atlantique, le Cholet Agglo Tour, une étape du Tour du Pays basque et son titre de champion de France. Il succède à Arnaud De Lie au palmarès.