Pello Bilbao, 6e en 2023, abandonne durant la 12e étape

Pello Bilbao (Bahrain Victorious) a abandonné durant la 12e étape du Tour de France, vendredi. L'Espagnol a été lâché par le peloton durant l'étape, qui ne présentait pourtant pas de difficulté, et a mis pied à terre à environ 120 km de l'arrivée.

"Après s'être senti mal hier, Pello Bilbao s'est battu jusqu'à l'arrivée et a décidé de prendre le départ de la 12e étape", a indiqué son équipe sur X. "Malheureusement, il n'a pas récupéré suffisamment pour pouvoir rouler à son meilleur niveau, donc il n'est pas en mesure de poursuivre ses ambitions sur le Tour cette année et a abandonné la course."

L'Espagnol était 35e au général, à 44:14 du maillot jaune Tadej Pogacar.

Bilbao est le deuxième coureur de Bahrain Victorious à quitter la course en deux jours après le Britannique Fred Wright (Bahrain Victorious), arrivé hors délais jeudi au Lioran. Plus tôt dans l'étape, le Néerlandais Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL) avait aussi abandonné.