Philipsen gagne la 4e étape et décroche le 50e succès de sa carrière, Segaert reste leader

Jasper Philipsen a remporté la 4e étape du Renewi Tour, course cycliste du WorldTour, samedi. Le coureur d'Alpecin-Deceuninck s'est imposé après 178,5 km entre Oostburg, aux Pays-Bas, et Aalter, en Belgique. Alec Segaert (Lotto Dstny) a conservé son maillot de leader à la veille de la dernière étape.

Au sprint, Philipsen s'est montré le plus rapide devant le Français Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike) et Arnaud De Lie (Lotto Dstny).

L'étape a été marquée par l'échappée de six coureurs: Bert Van Lerberghe (Soudal Quick-Step), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale), Alex Colman (Flanders-Baloise), Luca Van Boven (Bingoal WB), le Néerlandais Jan Maas (Jayco AlUla) et le Sud-Africain Stefan De Bod (EF-Education EsyPost). Le dernier rescapé, De Bondt, a été repris à 7 km de l'arrivée.

Philipsen, 26 ans, décroche la 50e victoire de sa carrière, la 8e de la saison. Dans ce Renewi Tour, il avait été devancé à deux reprises par l'Italien Jonathan Milan (Lidl-Trek). L'Italien s'est contenté de la huitième place, devant Milan Fretin (Cofidis)

Le classement général est inchangé: Segaert conserve 7 secondes d'avance sur l'Américain Magnus Sheffield et 11 sur le Norvégien Tobias Foos, deux coureurs d'INEOS Grenadiers.

La 20e édition de cette course par étapes belgo-néerlandaise s'achèvera dimanche avec l'étape reine entre Menin et Grammont. Trois ascensions du célèbre Mur et du Bosberg sont notamment au programme, alors que la course s'achèvera au sommet du Vesten (600m à 6,7%). Le vainqueur final succèdera à Tim Wellens au palmarès.