Pour Lotte Kopecky, ce Giro est "déjà une réussite"

"J'ai pu gagner une étape et le classement par points est assuré si je termine la course. En plus de cette victoire, j'ai terminé deuxième à deux reprises et avec l'équipe, nous avons montré de belles choses."

"C'est fou. Seulement une seconde de différence entre Longo Borghini et moi. J'ai tout fait pour creuser un écart, mais elle a tenu bon. Elisa était super forte aujourd'hui. Malgré mes tentatives dans les derniers mètres, elle est restée collée à ma roue", a ajouté Kopecky après la course.