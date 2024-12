Remco Evenepoel opéré de la clavicule après avoir percuté un véhicule de Bpost: "Il souffrait vraiment beaucoup"

Remco Evenepoel va être opéré de la clavicule ce mardi soir. Après les premiers examens qui ont révélé des fractures de l'omoplate, de la main et d'une côte, des observations supplémentaires ont révélé une luxation de la clavicule ainsi que des contusions aux poumons. Le double champion olympique avait lourdement chuté, après avoir heurté une voiture de Bpost dans la matinée.

Bart a été témoin de la scène : "On voyait sur son visage qu'il souffrait vraiment beaucoup. Son vélo était dans un état... il est bon pour la poubelle. On ne peut plus rien faire avec. Oumi, son épouse, est arrivée. Mais c'était vraiment, vraiment une image triste", raconte-t-il.

Transporté en ambulance vers Anderlecht et l'hôpital Erasme, il a été examiné par les médecins qui ont relevé les trois factures. Les photos publiées sur les réseaux sociaux plus tôt montraient le coureur conscient et assis sur un brancard. Le double champion olympique a ensuite été déplacé vers l'hôpital d'Herentals pour des examens supplémentaires. Ceux-ci ont donc révélé une luxation de la clavicule ainsi que des contusions aux deux poumons.

"La clavicule sera opérée ce soir (mardi soir, ndlr), ce qui permettra à Remco de quitter l'hôpital demain en cas de réussite. Il y aura ensuite une période de deux semaines d'immobilisation forcée, après laquelle un plan sera établi pour son retour à l'entraînement", a écrit l'équipe cycliste sur son site internet.

"De tels accidents se produisent malheureusement cinq fois par jour, les gens ne font pas attention et ouvrent leur portière", a déclaré Patrick Lefevere, le manager de l'équipe Soudal Quick-Step, ajoutant que le vélo du troisième du dernier Tour de France "s'est brisé en deux" sous la violence du choc. "Mais il vaut mieux que ce soit son vélo plutôt que son bras", a-t-il encore dit.

Son retour à la compétition est en principe prévu début février. Evenepeol n'a pas été épargné par les chutes depuis le début de sa carrière, la plus grave s'étant produite lors du Tour de Lombardie en 2020, dans la descente du Mur de Sormano. Après un plongeon dans le vide de plus de dix mètres, il avait souffert d'une importante fracture du bassin et de lésions aux poumons.