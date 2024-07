Remco Evenepoel songe à "plutôt courir défensivement" sur la fin du Tour

"Aujourd'hui, le vent était fort au début de l'étape, puis il a faibli au fil des kilomètres et sur la fin, c'est presque devenu une journée de repos", a commenté Evenepoel au micro de l'organisation. "Je suis resté avec Yves Lampaert, qui a parfaitement rempli sa mission en me positionnant à l'avant du peloton et en me gardant à l'abri de tout problème. C'était le travail à faire aujourd'hui."

"Je crois que demain et après-demain seront des journées pour les échappées, donc ce sera plus calme pour nous", a ajouté le champion du monde du contre-la-montre.

"Et ensuite il faudra en priorité que je regarde ceux qui se trouvent derrière moi au classement général pour garder ma place sur le podium, mais j'ai une bonne marge sur eux. Donc je pense que je vais plutôt courir défensivement, et on verra s'il est possible de faire autre chose. Si le Tour pouvait s'arrêter aujourd'hui, je dirais ok."