Rolf Aldag sur la chute de Roglic: "La perte de temps est secondaire"

Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) a perdu gros jeudi dans la 12e étape du Tour de France. Le Slovène a chuté à 12 km de l'arrivée à Villeneuve-sur-Lot et a franchi la ligne d'arrivée en 120e position, à 2:27 du vainqueur Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et des autres favoris au général. Un classement général qui s'en trouve d'ailleurs modifié: Roglic recule de la 4e à la 6e place et pointe maintenant à 4:42 du maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Roglic s'est fait examiner par le médecin de l'équipe après l'étape. "On va attendre le diagnostic. Il y a beaucoup de déception, mais le plus important maintenant, c'est la personne Primoz Roglic et non son résultat sur le Tour de France", a déclaré à la presse Rolf Aldag, le directeur sportif de Red Bull-BORA-hansgrohe, après l'étape. "Nous espérons qu'il pourra continuer. Cette chute a de grosses conséquences".

Roglic a perdu plus de 2 minutes au général, où il recule au 6e rang. "C'est secondaire. C'est Primoz lui-même qui prime, et non le temps perdu", dit Rolf Aldag.