Sanne Cant "très contente" de prendre la deuxième place pour son dernier championnat

"J'ai souvent été à contre-temps dans la course, j'ai été ralentie par une chute, j'ai donc dû retrouver le rythme. Quand Kopecky a démarré à 34 kilomètres de l'arrivée, j'étais en tête du groupe d'échappées, une position qui n'est pas idéale pour contrer l'offensive", a expliqué Kant. "Mais je suis très contente de la deuxième place. C'était sans doute mon dernier championnat national et j'avoue avoir été émue après mon arrivée. Je suis contente de terminer mon parcours tout près de la plus haute marche du podium. J'aimerais encore disputer les Jeux Olympiques de Paris."

Sanne Cant a lancé le sprint à plus de 200 mètres de la ligne, une accélération à laquelle Justine Ghekiere, 3e, n'a pas pu répondre. "Dans un sprint, il faut toujours prendre quelques risques. Je l'ai fait et ça a réussi. On court toujours pour gagner mais Lotte Kopecky est la plus forte."