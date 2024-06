Soudal Quick-Step "curieux" de voir ce que Lecerf peut faire au général

Soudal Quick-Step s'alignera sur le Tour de Suisse (9-16 juin) avec six Belges: Ayco Bastiaens, Gil Gelders, Yves Lampaert, William Junior Lecerf, Louis Vervaeke et Jordi Warlop. L'Italien Fausto Masnada complète la sélection, annoncée mercredi.

"Nous nous rendons sur cette course avec une belle équipe qui est très motivée et capable de se battre pour de bons résultats", a indiqué le directeur sportif Wilfried Peeters. Le jeune William Junior Lecerf, révélation du début de saison avec sa deuxième place à l'AlUla Tour, sera le plus observé dans le 'Wolfpack'. "Nous sommes curieux de voir ce que William peut faire au classement général, mais nous ne mettrons aucune pression, nous contenterons de prendre les choses au jour le jour et de voir où il se situe au classement", a souligné Peeters.

Le Tour de Suisse, qui commence dimanche, comprend huit étapes, avec un contre-la-montre d'ouverture de 4,8 km à Vaduz, au Liechtenstein. Quatre arrivées au sommet et un deuxième contre-la-montre, entre Aigle et Villars-sur-Ollon (15,7 km) pour la dernière étape, pimenteront la course.