Sven Vanthourenhout "se donnera à fond" jusqu'à son départ après les Mondiaux

Vanthourenhout et la fédération ont eu différentes discussions depuis les Jeux Olympiques et sont arrivés à la décision de se séparer "d'un commun accord". "C'est toujours dommage quand quelqu'un part, mais à un moment donné, les ambitions sont différentes", a précisé le président de la fédération Tom Van Damme. "Dans ce cas, il vaut mieux prendre une décision rapidement plutôt que de laisser les choses trainer."

Vanthourenhout assure que "ce mois prime" pour lui avec l'Euro à Hasselt, qui commence mercredi, et les Mondiaux à Zurich. "Et je veux vraiment faire quelque chose. Tous ceux qui me connaissent savent que je donnerai tout jusqu'au dernier jour. Je me donnerai à fond jusqu'aux Mondiaux. Je le dois à la fédération. J'ai vécu sept, huit années fantastiques et je suis très reconnaissant envers la fédération."

Vanthourenhout quittera la fédération après les Jeux Olympiques où Remco Evenepoel a remporté deux médailles d'or. "C'est le bon moment pour se retirer et prendre un autre chemin. Des moments comme ceux de Paris ne se répèteront probablement jamais."

Le remplacement de Vanthourenthout ne sera pas simple, car il s'occupe des élites messieurs, des moins de 23 ans et de l'équipe nationale de cyclocross.