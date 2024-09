Tadej Pogacar en a un peu marre d'être comparé à Eddy Merckx

A 26 ans depuis le 21 septembre, Pogacar, qui compte déjà 86 victoires à son palmarès, fait figure de grand favori sur un parcours ardu de 273,9 km (dénivelé de 4470 m). Il pourrait en cas de succès, son premier dans un Mondial, réussir une triple couronne que seuls Eddy Merckx et l'Irlandais Stephen Roche ont réussi avant lui. A savoir remporter sur la même année, deux des grands Tours et le titre de champion du monde.

Le Slovène a gagné le Tour d'Italie et le Tour de France cette saison, mais refuse la comparaison. "Je ne peux pas me comparer à Eddy Merckx car ce n'était pas mon époque. C'est à la fois flatteur et ennuyeux parce que je veux juste être moi-même", a commenté Pogacar en conférence de presse jeudi. "Tu veux faire ton propre truc, participer à tes propres courses et écrire ta propre histoire, pas celle de quelqu'un d'autre."