Tadej Pogacar remporte la 14e étape en patron, Evenepoel repasse 3e au général

Tadej Pogacar (UAE Emirates) a sorti le grand jeu en s'imposant en solitaire au bout de la 14e étape du Tour de France 2024 (WorldTour) samedi. Au sommet du Pla d'Adet, le maillot jaune slovène a devancé le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), deuxième à 39 secondes, et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), troisième à 1:10.

Pogacar signe la 79e victoire de sa carrière et la 16e de la saison après, entre autres, le Tour d'Italie, les Strade Bianche et Liège-Bastogne-Liège. Au sommet du Pla d'Alet, il a décroché la 13e victoire d'étape de sa carrière sur le Tour de France.

Au classement général, Pogacar réalise la parfaite opération en confortant sa position de leader avec une avance de 1:57 sur Vingegaard, désormais deuxième, et de 2:22 sur Evenepoel, rétrogradé au troisième rang.

Dimanche, suite du diptyque dans les Pyrénées pour le peloton avec une nouvelle étape de haute montagne et un parcours plus long que celui de samedi: 197,7 km de course, un sprint intermédiaire à Marignac mais surtout cinq cols répertoriés dont une arrivée au sommet.

Les coureurs devront faire face au Col de Peuresourde (1re cat. de 6,9 km à 7,8%), Col de Menté (1re cat. de 9,3 km à 9,1%), Col du Portet-d'Aspet (1re cat. de 4,3 km à 9,6%), Col d'Agnes (1re cat. de 10 km à 8,2%) et l'arrivée au Plateau de Beille (hors-cat. de 15,8 km à 7,9%).