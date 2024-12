Tadej Pogacar remporte logiquement le Vélo d'Or après une saison historique

Pogacar, 26 ans, a réalisé une saison 2024 stratosphérique, décrochant 25 victoires, dont 24 en WorldTour. L'orge slovène avait débuté en force avec un succès sur les Strade Bianche pour ouvrir son compteur avant quatre victoires d'étape et le classement général du Tour de Catalogne.

En avril, 'Pogi' a mis la main sur son deuxième Liège-Bastogne-Liège avant de dominer le Tour d'Italie avec six étapes et le classement général. Pas rassasié, le Slovène a enchaîné au Tour de France avec aussi six étapes et le classement général. Après quelques semaines de repos, Pogacar a bouclé sa saison en beauté avec un premier titre de champion du monde, devenant le troisième coureur de l'histoire à remporter la Triple Couronne (Giro, Tour et Mondiaux).