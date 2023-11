Thibau Nys et Michael Vanthourenhout de retour dans la sélection pour la manche de Troyes

Thibau Nys et le champion d'Europe Michael Vanthourenhout seront de retour à l'occasion de la 4e manche de la Coupe du monde de cyclocross, dimanche à Troyes en France. Le sélectionneur national Sven Vanthourenhout a nommé les deux coureurs dans sa liste, publiée lundi par la fédération nationale de cyclisme Belgian Cycling. Ils avaient tous les deux manqué la dernière manche à Termonde, Nys par choix et Vanthourenhout pour cause de maladie.