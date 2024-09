Tim Merlier gagne pour la 3e fois en 3 courses et s'offre un 50e succès en carrière

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté la Flèche de Gooik, course cycliste de catégorie 1.1, dimanche. Le champion d'Europe s'est imposé à Gooik après 195,8 km devant Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hangrohe) et le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a Bike).

Le vainqueur sortant, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), a déclaré forfait avant de prendre le départ à Roosdaal. La course a été marquée par l'échappée de six coureurs: Rune Herregodts (Intermarché-Wanty), Arno Claeys (Flanders-Baloise), Sébastien Grignard (Lotto Dstny), l'Italien Jacopo Mosca (Lidl-Trek), Axel Huens (TDT-Unibet) et l'Autrichien Sebastian Schönberger (Felt Felbermayr). Leur aventure a pris fin à 10 km de la ligne.

Le sprint attendu a été serré entre Merlier et Meeus. Merlier n'a été proclamé vainqueur qu'après examen de la photo-finish. Le coureur de Soudal Quick-Step, 31 ans, atteint le cap symbolique des 50 victoires en carrière. Il s'impose pour la 16e fois de la saison et signe un troisième succès sur ses trois dernières courses, après son titre européen conquis à Hasselt dimanche dernier et le Championnat des Flandres gagné vendredi.