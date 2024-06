Tim Wellens, malade, déclare forfait en vue du Tour de France

Tim Wellens (Team UAE Emirates) a déclaré forfait pour la course sur route des championnats de Belgique de cyclisme dimanche à Zottegem. Wellens est malade et ne veut pas prendre de risque en vue du Tour de France.

Wellens a remporté le titre de champion de Belgique du contre-la-montre mercredi à Binche en devançant Alec Segaert et Rune Herregodts. Il fait partie de la sélection d'UAE Emirates aux côtés du Slovène Tadej Pogacar pour le Tour de France qui débute le samedi 29 juin à Florence en Italie.

Vendredi, Remco Evenepoel avait aussi confirmé son forfait à cause d'un rhume. Le coureur de Soudal Quick-Step ne veut pas non plus prendre de risque en vue du Tour de France et ne défendra donc pas son titre dimanche à Zottegem.