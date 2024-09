Tim Wellens à nouveau vainqueur final: "J'ai eu besoin d'une super journée"

"Cette victoire finale n'était pas évidente", a confié Wellens. "Tout le monde disait que ce serait mon jour, mais c'est plus facile à dire. J'ai eu une super journée et c'était vraiment nécessaire pour gagner ce Tour. Tout s'est bien passé pour moi. Je me suis tout le temps senti bien dans cette dernière étape. Je n'ai jamais dû dépasser ma limite, malgré la chaleur. Hormis dans la dernière montée du Mur de Grammont. Cette ascension était vraiment très difficile, car je voulais y creuser un écart. Je n'étais pas vraiment surpris qu'Arnaud De Lie me rejoigne après le sommet. Je sais qu'il est fort et, en plus, il était l'homme qu'il me fallait pour rejoindre l'arrivée. Lors du contre-la-montre, il a connu de la malchance avec sa selle qui s'est détachée et a dû changer de vélo. Il a perdu un temps précieux et ne pouvait plus prétendre à la victoire finale mais voulait bien sûr gagner l'étape."

De Lie a gagné le premier sprint du Kilomètre Vert. "J'aurais fait exactement pareil pour protéger la position de leader de mon équipier", a reconnu Wellens. "J'ai réussi à prendre les sprints restants. Finalement, nous avions assez d'avance à l'arrivée pour que je sois certain de la victoire finale. Je savais que dans ce Renewi Tour, le contre-la-montre et la dernière étape seraient très importants. J'ai bien réussi dans les deux", a-t-il conclu.