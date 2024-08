Tobias Lund Andresen remporte la 3e étape devant Arnaud De Lie

Le Danois Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich PostNL) s'est offert la victoire dans la 3e étape du Tour du Danemark (2.Pro) courue vendredi sur la distance de 156 km entre Kolding et Haderslev. Il a remporté le sprint massif, très aisémen,t devant Arnaud De Lie (Lotto dstny) et le Danois Magnus Cort Nielsen (Uno-X-Mobility). Aaron Van Poucke (Flanders Baloise) a pris la 9e place.

L'échappée du jour de six coureurs a pris fin à 1500 mètres de l'arrivée alors que les coureurs évoluaient le 3e et dernier tour du circuit local long de 7,3 km. Victor Vercouillie, les Danois Mads andersen, Aksel Bech Skot-Hansen, Andreas Stokbo, l'Américain Cole Kessler et le Polonais Jakub Kaczmarek n'ont pu résister au travail des équipes de sprinters.

Arnaud De Lie (Lotto dstny), qui a grappillé 3 secondes de bonifications en cours d'étape, plus 2 à l'arrivée, a conforté son maillot bleu de leader du classement général. Le champion de Belgique possède désormais 5 secondes d'avance sur Cort Nielsen et 27 sur le Danois Anders Foldager (équipe nationale). Jenno Berckmoes (Lotto dstny) est 5e à 41 secondes.