Tobias Lund Andresen s'impose au sprint de la 4e étape et prend le contrôle du général

Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich PostNL) a remporté la 4e étape du Tour de Turquie cycliste (2.Pro), mercredi. Le Norvégien s'est imposé au sprint, au bout des 137,9 kilomètres séparant Marmaris de Bodrum. Il a devancé le Néerlandais Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) et l'Allemand Henri Uhlig (Alpecin-Deceuninck).

L'échappée s'est formée après un peu moins de 30 kilomètres de course. Huit hommes faisaient partie du groupe initial, parmi lesquels Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) et le Britannique James Whelan (Q36.5). Le groupe de fuyards a tenu une courte avance malgré sa décomposition progressive. Il comptait encore 40 secondes d'avance à 5 kilomètres de l'arrivée.

Andresen fait coup double et s'empare du maillot turquoise de leader du classement général. Il devance de 4 secondes l'Italien Giovanni Lonardi (Polti Kometa), ainsi qu'Uhlig.

Les quatre survivants n'ont plus suffisamment collaboré pour résister aux équipes de sprinteurs, qui ont déboulé après la flamme rouge. Pourtant dérangé par un ennui mécanique à quelque 20 kilomètres de l'arrivée, Andresen s'est distingué pour lever les bras pour la première fois de sa carrière professionnelle, devant le vainqueur déchu de la 3e étape Van Poppel. Thomas Joseph (Tarteletto-isorex) et Lander Loockx (TDT-Unibet) se sont classés 7e et 8e.

Jeudi, la 5e étape reliera Bodrum à Kusadasi, sur 177,9 kilomètres. Deux ascensions répértoriées sont prévues dans la première moitié de la course. Une montée non répertoriée culminant à 20 kilomètres de l'arrivée pourrait cependant perturber les plans des sprinteurs.

Le Tour de Turquie s'achèvera au bout de la 8e étape, dimanche à Istanbul. L'année dernière, le Kazakh Alexey Lutsenko avait remporté la victoire au classement général tandis que la course se disputait en fin de saison, en octobre. Jasper Philipsen avait alors remporté quatre des huit étapes.