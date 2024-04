Tom Pidcock touché à la hanche après une chute en reconnaissance avant même le départ

"Le vent m'a pris dans l'un des virages lors de ma reconnaissance ce matin", a confié Pidcock dans un message vidéo lundi soir. "Je me suis violemment cogné la hanche. Les premiers examens n'ont rien révélé, mais nous allons continuer à regarder parce que je ne me sens pas bien. Je vais rentrer chez moi pour me concentrer sur mon rétablissement".

L'ancien champion du monde de cyclocross voulait préparer les classiques ardennaises sur les routes basques. Il a terminé 2e de Liège-Bastogne-Liège et 3e de l'Amstel Gold Race en 2023.