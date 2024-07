Tour de France: le ton monte entre Pogacar et Vingegaard

Partager:

Le maillot jaune est là pour jouer, mais Jonas Vingegaard et ses équipiers font tout pour l'en empêcher: Tadej Pogacar s'est montré passablement irrité à Troyes dimanche, après une étape ou les Visma-Lease a bike ont tout fait pour contrecarrer ses offensives. Toujours souriant voire espiègle, le Slovène a arboré un visage fermé au moment d'évoquer ses attaques, agacé d'être sous surveillance de l'équipe néerlandaise qui va jusqu'à refuser de coopérer avec lui lorsqu'elle peut creuser l'écart sur le reste des favoris.

"Je crois que chez Visma, ils ne regardaient que moi et ont sous-estimé les autres. Je crois qu’il pourrait y avoir un retour de bâton plus tard", a asséné le double vainqueur du Tour en 2020 et 2021. Au long des 199 km de boucle serpentant entre les pieds de vigne autour de Troyes, "Pogi" s'est montré offensif, multipliant les attaques lorsqu'il posait les roues sur les chemins de gravel disséminés sur le parcours. Mais la formation du tenant du titre Jonas Vingegaard a à chaque fois cherché à temporiser, même lorsque les deux géants ont pris quelques longueurs d'avance sur le reste du peloton en compagnie de Remco Evenepoel.

- "Ca peut leur coûter" - Le Belge ne s'est pas fait prier pour relayer Pogacar, mais quand les deux hommes se sont tournés vers le Danois, celui-ci a fait signe avec un sérieux d'épicier qu'il ne passerait pas pour les aider à creuser l'écart. "On aurait repris du temps et un peu consolidé le podium, a déploré Pogacar, avant de se montrer menaçant: Ce n'est pas ce que veut Visma je crois. Ils mettent vraiment l'accent sur moi, ils vont me suivre jusqu'au bout du Tour mais ça peut leur coûter". "S'ils disent avant la course de rouler défensivement il faut l'accepter. Mais à ce moment-là c’était un peu bizarre, on était les trois grands favoris devant", a jugé Evenepoel, semblant plutôt en accord avec le maillot jaune.