Tour d'Espagne: l'Irlandais Dunbar remporte la 11e étape, O'Connor perd du terrain

Le coureur de l'équipe Jayco-Alula, rescapé d'une échappée à 38, a placé une attaque fulgurante à 600 mètres de l'arrivée pour s'imposer devant le Belge Quinten Hermans et le Britannique Max Poole et remporter sa première victoire sur un Grand Tour.

L'Irlandais Eddie Dunbar a remporté mercredi la onzième étape du Tour d'Espagne cycliste à Padron (Galice) dans un final haletant où le leader du classement général Ben O'Connor a perdu plus de trente secondes sur ses poursuivants.

"Cela faisait longtemps que je n'avais pas été dans une telle position, j'ai tenté de me servir de mon expérience, j'ai souffert dans la dernière ascension qui était compliquée (...) J'aime ce genre d'arrivée, même après une course difficile je peux sprinter. Je savais qu'il fallait que je fasse un sprint long, donc à 600 mètres je me suis dit c'est un peu long mais c'est le moment. J'ai du mal à y croire!" a réagi Dunbar, 7e du Tour d'Italie l'an passé, sur Eurosport.

Un succès symbolique pour l'Irlandais de 27 ans, qui a avoué avoir pensé à arrêter sa carrière la saison dernière après une série de chutes et de blessures.

MIGUEL RIOPA

Derrière lui, la dernière ascension du jour, le Puerto Cruxeiras, avec des pentes raides à 8.9% de moyenne, a fait des dégâts dans le peloton qui avait fini par laisser filer un groupe de près de 40 coureurs au bout de 70 kilomètres de course.