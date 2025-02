UAE Tour: Tim Merlier s'impose dans un sprint chaotique avant de... tomber après la ligne d'arrivée

Un groupe de onze coureurs, avec aussi Lennert Van Eetvelt (Lotto) et Kobe Goossens (Intermarché-Wanty) s'est ainsi formé à l'avant. Pogacar et Van Eetvelt ont engrangé trois secondes de bonification chacun en cours de route. Cette échappée a pris fin à 39 km de l'arrivée.

Une chute est survenue dans le peloton à un peu plus d'une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Le troisième du général, l'Espagnol Pablo Castrillo (Movistar), a été retardé à la suite de cette chute. Le sprint a été marqué par une nouvelle chute, impliquant notamment Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

Au sprint, Merlier, 32 ans, a réussi à déborder Milan pour aller décrocher son troisième succès de la saison, le 53e de sa carrière. Milan a également été dépassé par son compatriote Malucelli. L'Australien Sam Welsford (Red Bull-BORA-hansgrohe) a pris la quatrième place, devant l'Israélien Oded Kogut (Israel-Premier Tech).

Samedi, la 6e étape se disputera sur 165 km à Abou Dhabi. La 7e édition de l'UAE Tour s'achèvera dimanche au sommet du Jebel Hafeet, où l'on connaitra le successeur de Lennert Van Eetvelt.

