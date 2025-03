Une date clé, des Belges qui veulent briller, des difficultés folles: le Circuit Het Nieuwsblad expliqué en 3 questions

C'est parti pour les classiques flandriennes ! Le Circuit Het Nieuwsblad lance la saison du cyclisme belge, sur un parcours de 197 kilomètres entre Gand et Ninove. Au menu, des pavés et des murs. Maxime Monfort, ancien coureur professionnel, nous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette course.

La 80ème édition du Circuit Het Nieuwsblad, c'est déjà ce samedi. Une course qui lance la saison cycliste dans notre pays. De grands noms sont présents au départ de cette course : van Aert, De Lie, Philipsen. Mais pour mieux comprendre les enjeux, nous avons posé 3 questions importantes à Maxime Monfort.

Mais il croit aussi en d'autres chances. "Une surprise ? Cela pourrait être Paul Magnier de chez Soudal" conclut-il.

Quelles sont les difficultés de cette course ?

La course est parsemée de secteurs pavés et de montées assez raides. "Ça va vraiment commencer à 80 kilomètres de l'arrivée avec le Haaghoek, ce sont des pavés. Il y aura ensuite une approche d'une quarantaine de kilomètres avec pas mal de difficultés, beaucoup de changements de direction, des pavés, des petites côtes. Mais le vrai endroit stratégique, c'est à 43 kilomètres de l'arrivée avec le Molenberg. Une entrée très très très étroite, la côte n'est pas si difficile en elle-même, mais c'est étroit, ça crée des bouchons et chaque année, c'est un vrai juge de paix" assure Maxime Monfort.

Il prédit ensuite une fin de course d'une rare intensité. "À partir de là, ça va s'enchaîner, une nouvelle fois le Haaghoek, le Berendries et puis quelques autres petites côtes pour arriver dans le Mur de Grammont. Toute l'approche du Mur se fera vent de côté, ce qui est relativement intéressant. Le Mur est à 17 kilomètres de l'arrivée et juste après, il y aura le Bosberg à 13 kilomètres de la ligne".

Le Nieuwsblad, ça représente quoi ?

Le Nieuwsblad est, on le sait, la course de rentrée pour le cyclisme belge. C'est un grand nom des Classiques Flandriennes. Mais il s'agit aussi d'un monument pour les coureurs, qui veulent absolument y être performants. "C'est vraiment une date marquée dans l'agenda de toutes les équipes. C'est important d'être là, ce n'est pas le classique le plus important, mais c'est celle qui marque vraiment le début de saison. Toutes les équipes sont rodées, les leaders sont là, prêts et la plupart seront au départ. C'est une date importante pour les Belges, mais aussi pour toutes les nations et les amoureux des classiques", nous confirme l'ancien coureur.

La course est à suivre en direct samedi dès 13h sur RTL club et RTL Play.