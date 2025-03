La saison est officiellement lancée: voici tout ce qu'il faut savoir sur le Circuit Het Nieuwsblad

La saison cycliste débute aujourd'hui en Belgique ! C'est en Flandre que démarre le bal, avec le Circuit Het Nieuwsblad. Parcours, difficultés, coureurs présents, voici tout ce qu'il faut savoir sur cette course inaugurale.

Samedi 1er mars. Les jours rallongent, le soleil revient petit à petit, et le vélo aussi ! La saison cycliste en Belgique démarre aujourd'hui avec le Circuit Het Nieuwsblad. 197 kilomètres entre Gand et Ninove, pas moins de 11 ascensions et 7 secteurs pavés attendent les coureurs.

Des pavés, des murs, et encore des pavés

Les coureurs s'élanceront de Gand. Après une présentation au Kuipke, ils enfourcheront leur vélo et donneront les premiers coups de pédale aux alentours de 11h15. Les 100 premiers kilomètres seront plutôt tranquilles, avec seulement un secteur pavé et une des trois ascensions du Leberg.