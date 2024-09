Van Strijthem et Vandevorst manquent de peu la médaille, mais restent satisfaits

Les coureurs belges ont manqué de peu la médaille samedi à l'issue de la course en ligne juniors de l'Euro de cyclisme disputé dans le Limbourg. Matijs Van Strijthem (4e) et Nio Vandevorst (5e) ont remporté le sprint pour les places d'honneur et étaient satisfaits malgré tout.

Grâce aux différentes montées du jour, Felix Orn-Kristoff, vainqueur final, Hector Alvarez Martinez et Paul Seixas avaient réussi à créer une cassure avec le peloton, qui n'arrivait pas à s'organiser. Van Strijthem a reconnu que les coureurs à l'arrière auraient dû mieux gérer la course: "Je ne sais pas vraiment où ça a coincé. Après une course aussi longue et rapide, tout le monde était épuisé et personne n'avait l'énergie pour remonter à l'avant."

"À un moment, on était proche avec un groupe de vingt coureurs, mais les Français et les Norvégiens (qui avaient un homme à l'avant) ne voulaient pas rouler. Du coup, c'était compliqué. Plus loin, quand je suis parti avec Nio, on s'est vraiment bien organisé, sans jeu tactique. Nio a ensuite fait de son mieux pour lancer mon sprint. C'est dommage qu'on n'ait pas pu rattraper les trois coureurs en tête, mais avec les jambes que j'avais, j'ai donné le maximum."