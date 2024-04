Visma-Lease a Bike sans Matteo Jorgenson mais avec Christophe Laporte à Roubaix

Privée de son ultime leader Wout van Aert, l'équipe cycliste Visma-Lease a Bike ne pourra pas non plus compter sur l'Américain Matteo Jorgenson pour Paris-Roubaix dimanche. Le Français Christophe Laporte fera néanmoins son retour dans la sélection, qui a été révélée vendredi.

Matteo Jorgenson avait remporté À Travers la Flandre et terminé 5e de l'E3 Classic. L'Américain, vainqueur de Paris-Nice au début du mois de mars, "n''est pas à 100%" d'après son équipe et ne prendra pas le départ de Compiègne. Wout van Aert, qui a lourdement chuté mercredi dernier, a été opéré dernièrement et sait sa participation au prochain Giro incertaine. Comme l'année dernière, Tiesj Benoot ne participera pas à l'Enfer du Nord.

Laporte avait manqué les classiques flandriennes du mois de mars, dont Gand-Wevelgem et À Travers la Flandre dont il était tenant du titre. Il n'a plus couru depuis le 16 mars, lors de son abandon à Milan-Sanremo. Le champion d'Europe a fini dans le top 10 de Paris-Roubiax à deux reprises, en 2023 et en 2021.