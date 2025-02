Wout van Aert avant le départ du Nieuwsblad: "J'ai vraiment hâte de courir ces premières classiques"

Wout van Aert est impatient de prendre le départ du Nieuwsblad ce samedi. Pour autant, le coureur belge et son équipe, qui a remporté les trois dernières éditions, ne se met pas la pression.

Vainqueur à Kuurne-Bruxelles-Kuurne l'année dernière après une 3e place sur le Circuit Het Nieuwsblad, Wout van Aert arrive inévitablement au week-end d'ouverture des classiques belges avec une étiquette de favori en 2025. Son équipe s'est montrée particulièrement dominante en raflant le doublé en 2023 et en 2024, mais le leader de Visma-Lease a Bike ne ressent "pas l'obligation de gagner" dès samedi ou dimanche.

Visma-Lease a Bike doit "viser le plus haut possible. Nous avons connu beaucoup de succès ces dernières années dans le week-end d'ouverture, ce qui permet de prendre rapidement un bon départ dans la saison. La victoire n'est pas vraiment obligatoire, mais il faut avoir le sentiment collectif d'avoir bien travaillé et animé le final. Nous avons un bon groupe, avec plusieurs cordes à notre arc" a poursuivi le coureur de 30 ans.

Wout van Aert avait dû faire une croix sur ses grands objectifs, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, en raison d'une chute en début de saison dernière. Mais ce scénario ne hante plus l'esprit du natif d'Herentals. "Chaque équipe a son lot de difficultés dues aux maladies et aux chutes", a-t-il philosophé.

Quant au retour de Rabobank dans le cyclisme, sponsor de Visma-Lease a Bike, Van Aert apprécie de revoir "un nom qui a beaucoup fait parler de lui" et a notamment coloré d'orange ses premières expériences sur un vélo. "Une belle histoire peut s'écrire à nouveau. L'orange fera un peu mal à mon cœur de Belge, mais nous allons l'accepter", a-t-il conclu en souriant.