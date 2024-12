Wout van Aert dévoile ses deux "objectifs principaux et absolus": "Quand j'y pense, je suis prêt à tout faire pour les atteindre"

Alors qu'il sera à Mol le 23 décembre pour son retour en cyclocross, Wout van Aert s'est confié sur ses ambitions à long terme sur route. "Le Tour des Flandres et Paris-Roubaix demeurent mes objectifs principaux absolus. Quand j'y pense, je suis prêt à tout faire pour les atteindre", a confié l'Anversois dans une interview accordée à son sponsor Red Bull.

Évoquant des "hauts et des bas", van Aert s'est dit content de sa saison 2024 après avoir été compétitif à certains moments tout en alignant de bons résultats. "Cependant, j'ai été trop souvent à l'écart à cause de blessures et de chutes, donc ce n'est absolument pas ma meilleure année", a-t-il regretté.

L'Anversois de 30 ans a néanmoins mis en avant ses trois victoires d'étape sur le Tour d'Espagne comme moment fort mais aussi ses Jeux Olympiques avec une médaille de bronze sur le contre-la-montre. "C'était vraiment un objectif important à atteindre dans ma carrière."