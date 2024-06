Wout van Aert et Jonas Vingegaard seront au départ du Tour à Florence

Wout van Aert et Jonas Vingegaard seront au départ du Tour de France le 29 juin à Florence. Le Belge et le Danois, deux des principales victimes des chutes qui ont marqué le printemps cycliste, figurent dans la sélection de l'équipe Visma Lease a Bike pour la Grande Boucle, dévoilée jeudi par la formation néerlandaise.

Wout van Aert, maillot vert du Tour 2022, s'était cassé la clavicule, le sternum et sept côtes le 27 mars lors d'A travers la Flandre. Il avait dû faire une croix sur les classiques flamandes et sur le Tour d'Italie. L'Anversois, 29 ans, n'a repris la compétition que fin mai au Tour de Norvège, où il s'est classé 3e de la dernière étape. Le Tour de Norvège sera, avec le championnat de Belgique dimanche, sa seule course avant la Grande Boucle.

Jonas Vingegaard, double vainqueur sortant au Tour, avait été une des principales victimes de la chute collective qui avait envoyé la plupart des favoris au sol le 4 avril au Tour de Pays Basque. Il s'était cassé la clavicule, plusieurs côtes et a souffert d'une contusion au poumon. Il n'a plus couru depuis. Le Danois, 27 ans, avait repris l'entraînement avec prudence fin avril et a participé ce mois-ci au stage en altitude de son équipe à Tignes, dans les Alpes.