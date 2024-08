Wout van Aert, "pas encore rassasié", fête ses débuts à la Vuelta après le bronze aux Jeux

Wout van Aert ne connaît pas de répit cet été. Après avoir disputé le Tour de France et les Jeux Olympiques, son programme chargé se poursuivra avec ses débuts au Tour d'Espagne. Son équipe Visma-Lease a Bike croit en lui et lui accorde la liberté nécessaire. "Je ne suis pas encore rassasié. Je me suis rechargé mentalement pour cette course", a-t-il déclaré avec détermination jeudi lors d'une conférence de presse organisée par son équipe.

Samedi le Tour d'Espagne débutera au Portugal avec un contre-la-montre de 12 kilomètres entre la capitale Lisbonne et Oeiras. Van Aert, 29 ans, qui a remporté la médaille de bronze sur cet exercice aux Jeux Olympiques, aura tout de suite l'occasion de remporter une étape. "Je suis ici pour gagner", a déclaré le Campinois sans hésiter. "J'ai déjà repéré le parcours aujourd'hui. Il semble plus facile que sur papier et sera très rapide. Ce ne sera une longue course, mais ce ne sera pas non plus court. C'est une première opportunité. Je veux terminer le plus haut possible. Cela me donnera une chance de viser le maillot rouge plus tard."

En plus du maillot de leader, Van Aert pense également au classement par points. "Ce maillot est dans un coin de ma tête. Il y a peu de sprinters qui participent et il n'y a pas beaucoup d'opportunités de sprint. Il faudra que je parvienne à m'imposer."