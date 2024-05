Ayrton Senna était probablement le meilleur pilote de son temps, selon Bernie Ecclestone

Triple champion du monde (1988, 1990 et 1991), Senna rivalisait en son temps avec son compatriote Nelson Piquet (champion en 1981, 1983 et 1987) et le Français Alain Prost (1985, 1986, 1989 et 1993).

Mais "je ne pense pas que quelqu'un dominait autant que Max Verstappen aujourd'hui", estime Ecclestone, âgé de 93 ans.

Le Néerlandais a été couronné en 2021, 2022, 2023 et a déjà remporté à 26 ans 58 Grand Prix soit plus que Senna en son temps (41).