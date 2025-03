Ça bouge du côté de la Formule 1: voici les 7 changements à retenir à l'entame de la nouvelle saison

Il y a du changement du côté de la Formule 1. En vue de la révolution attendue en 2026, plusieurs changements importants vont avoir lieu pour la saison 20255.

1. La fin du point bonus pour le tour le plus rapide en course. Le pilote qui réalisera le meilleur tour en course ne recevra plus de point bonus. Introduite en 2019, cette règle va disparaître pour éviter de fausser le classement général. Un pilote qui n'avait plus rien à jouer, pouvait décider d'enfiler des gommes tendres en fin de course afin de rafler le point bonus. Au bout du compte, cela représentait 24 points à la fin de la saison, ce qui équivaut quasi à une victoire.