La Formule 1 revient bientôt: tous les enjeux de cette saison plus incertaine que jamais

Dans la foulée de la deuxième partie de saison dernière, l'écurie McLaren s'annonce comme l'équipe à battre, à commencer par dimanche au Grand Prix d'Australie. Mais ses deux jeunes pilotes Lando Norris et Oscar Piastri seront-ils capables de tenir tête aux deux ogres du plateau, vainqueurs à eux deux de 11 titres mondiaux, dont les huit derniers ?

Après le transfert du siècle, la saison de rêve ? Pour son 75e anniversaire la F1 s'offre un duel alléchant entre Lewis Hamilton, qui visera un 8e titre record pour sa première saison avec Ferrari, et l'indéboulonnable Max Verstappen en quête d'un quintuplé avec Red Bull.

Sacrée chez les constructeurs l'an dernier, McLaren n'a plus remporté la couronne pilotes depuis le premier des sept titres d'Hamilton en 2008. L'écurie semble bien armée pour y parvenir cette année, mais devra bien gérer la concurrence interne et surtout éviter les erreurs stratégiques commises en 2024.

"Nous n'avons plus d'excuses. Nous avons prouvé l'année dernière que nous avions tout ce qu'il fallait pour nous battre au sommet et être les meilleurs. Si nous ne le sommes pas en début de saison, c'est que nous ne sommes pas assez bons", a affirmé Norris sur le site internet officiel de la F1.

Red Bull dans le doute

En cette dernière année avant le grand chamboulement technique de 2026, où les moteurs et les châssis seront très différents, les acteurs du paddock s'attendent à une convergence des performances et donc à un resserrement de la hiérarchie, dans le prolongement d'une seconde partie de saison 2024 déjà très disputée avec pas moins de quatre écuries et sept pilotes ayant remporté plusieurs courses.