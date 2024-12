"Il peut aller se faire voir", "J'ai perdu mon respect": Max Verstappen, furieux, détruit un autre pilote de F1

Le nouveau quadruple champion du monde de Formule 1, qui avait décroché samedi la pole position devant Russell, a été pénalisé d'une place sur la grille par les commissaires pour avoir roulé trop lentement et gêné l'Anglais qui s'apprêtait à lancer un tour rapide. "J'ai été surpris et déçu lors de notre audition dans le bureau des commissaires. J'y suis allé souvent et je n'avais jamais vu quelqu'un qui essayait autant de nuire à quelqu'un d'autre", a expliqué 'Mad Max' en conférence de presse.

"J'essayais simplement d'être gentil en roulant doucement mais visiblement je n'aurais pas dû. Mais plus rien ne me surprend dans ce milieu...", a-t-il ajouté. Quelques minutes plus tôt, Verstappen avait eu des mots encore plus durs à l'encontre de Russell au micro de la télévision néerlandaise Viaplay: "Je respecte beaucoup de pilotes, mais hier (samedi), j'ai complètement perdu mon respect pour lui. C'était ridicule qu'il veuille que je sois pénalisé. J'étais très énervé par cela." "Vous savez, il est toujours très poli devant les caméras, mais si vous avez affaire à lui personnellement, c'est quelqu'un de complètement différent. Je ne supporte pas ça. Alors il peut aller se faire voir, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui", a-t-il conclu.